Konya’da hava durumu değişiyor: 20 ilçeye kar, 31 ilçeye sis uyarısı!

Konya’da hava durumu değişiyor! Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak?
Konya, önümüzdeki günlerde farklı hava koşullarının etkisi altına giriyor. Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? İşte Konya hava durumu
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü kent genelinde yoğun sis bekleniyor. Görüş mesafesinin azalacağı tahmin edilen sisli havanın, 31 ilçede etkili olacak.
Hafta ortasına doğru ise Konya'nın 20 ilçesinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
3 Aralık Salı ve 4 Aralık Çarşamba günleri etkili olacak soğuk hava dalgası, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimalini artırıyor.
Yetkililer, sürücülerden hem sisli hem de karlı hava koşullarında dikkatli olmalarını ve hava durumu raporlarını takip etmelerini istiyor.
Soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 8°
Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 9°
1 Aralık 2024 Pazar Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 9°
2 Aralık 2024 Pazartesi Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 9°
3 Aralık 2024 Salı Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°
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