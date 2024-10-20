Konya’da hava sıcaklıkları artış gösteriyor! Gece sıcaklıkları düşüyor

Konya hava durumu tahmin raporları güncellendi. Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? İşte Konya hava durumu

Konya'da hava durumu, 21 Ekim Pazartesi günü itibarıyla 25 Ekim Cuma gününe kadar kademeli bir şekilde yükseliyor. Gündüz sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken, gece sıcaklıklarında önemli bir düşüş yaşanacak. GECE SICAKLIĞI -3'E KADAR DÜŞECEK Özellikle Konya'nın bazı ilçelerinde gece sıcaklıklarının -2°C ile -3°C arasında düşmesi bekleniyor. Bu sert düşüşler, şehir genelinde soğuk havanın hissedilmesine neden olacak. SİSLİ HAVAYA DİKKAT! Konya'nın 31 ilçesini kapsayan hava tahminlerinde, 22 Ekim Salı günü ise puslu bir hava öngörülüyor. Merkez başta olmak üzere birçok ilçede sabah saatlerinde pus ve hafif sisin etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların artmasıyla gündüz saatlerinde daha ılıman bir hava beklenirken, gece sıcaklıkları sert düşüş yaşayarak dikkat çekiyor. Vatandaşların, özellikle sabah saatlerinde oluşacak puslu hava koşullarına karşı dikkatli olması ve gece don olaylarına karşı tedbirli davranması tavsiye ediliyor. Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 15° Yarın için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 14° 22 Ekim 2024 Salı Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 15° 23 Ekim 2024 Çarşamba Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 17° Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu (Meltem Gürbüz)

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