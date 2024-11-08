Konya’da kış turizmine katkı! Derbent Aladağ Kayak Merkezi günübirlik tesisi tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da kış turizminin gelişimine katkı sağlayacak Derbent Aladağ Kayak Merkezi Günübirlik Tesisi’nin inşaatının tamamlandığını belirtti. Başkan Altay, tesisin çevre düzenlemesi ve bağlantı yollarını tamamladıktan sonra hizmete sunulacağını ifade etti.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Derbent ilçesine kazandırılacak Aladağ Kayak Merkezi Günübirlik Tesisi'nin inşaatı tamamlandı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 31 ilçesiyle birlikte önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu dile getirerek, bu potansiyeli açığa çıkarmak için yürüttükleri çalışmalardan birisinin de Derbent Aladağ Kayak Merkezi Günübirlik Tesisi olduğunu söyledi.
Kış aylarında yoğun ilgi gören Derbent Aladağ'daki tesisin önemli bir ihtiyacı karşılamış olacağını kaydeden Başkan Altay, "Sadece günübirlik gelecek misafirlere hizmet verecek tesisimiz 1.620 metrekare büyüklükte, betonarme ve çelik konstrüksiyon olarak inşa edildi. Otopark, restoran, kayak kiralama ve satış birimleri, giyinme odaları, mescit, duş, açık-kapalı teraslar bulunan tesisimizi çevre düzenlemesi ve bağlantı yollarını tamamladıktan sonra tesisi hemşehrilerimizin ve ziyaretçilerimizin hizmetine sunacağız. Konya'mıza ve Derbent'imize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Konya'da kış turizminin gelişimine katkı sağlayacak Derbent Aladağ Günübirlik Tesisi, 23 milyon liraya mal oldu.
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