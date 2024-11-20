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Konya’da kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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Konya’da kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Konyalılar dikkat! Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı geldi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Ege'de, yarın İç Anadolu ve Karadeniz'de genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Öte yandan fırtına beklenen Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

KONYA'YA KUVVETLİ RÜZGAR VE KUVVETLİ FIRTINA GELİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi sosyal medya hesabından paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Kasım tarihinde Konya'nın 31 ilçesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın 50-80 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü, Konya ve çevresinde etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına için önemli bir uyarıda bulundu.

21 Kasım Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren güneybatı yönünden (Lodos) etkili olması beklenen fırtına, bölgede çeşitli risklere yol açabilir.  

KONYA'YA BİR UYARIDA VALİLİKTEN! 

Konya Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı. Konya'da beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına öncesinde vatandaşların oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli olması gerektiğine değinildi. 

İşte Konya Valiliği'nin paylaşımı; 

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