Konya’da park halindeki araç alev aldı

Edinilen bilgilere göre, sürücü Mehmet Z., aracını çalıştırarak hareket etmeye başladığı sırada ön kısımdan gelen patlama sesini duydu.
Hemen aracı durdurarak dışarı çıkan sürücü, kısa süre içinde alevlerin yükseldiğini fark etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.