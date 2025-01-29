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Konya’da patlama sesi duyuldu! Kaynağı belli oldu

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
Konya’da patlama sesi duyuldu! Kaynağı belli oldu
Konya’da şiddetli patlama sesi duyuldu. Kent genelinde duyulan yüksek patlama sesinin kaynağı belli oldu. İşte detaylar..

Konya'da saat 15.15 sıralarında şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Kent genelinde duyulan ses özellikle Karatay bölgesinde daha şiddetli hissedildi.

Patlama sesinin kaynağı belli oldu!

Konya 3. Ana Jet Üssü'nde konuşlu F16'ların pilotları deneme uçuşları  için havada.. 

Konya'da devam eden deneme uçuşları sırasındaki ses hızının aşılmasından dolayı sonik patlama yaşandığı öğrenildi. Konya hediyelik eşya dükkanları

112 çağrı merkezine çok sayıda telefon geldi

Konya'da sık sık duyulan patlama sesine henüz kimse alışamadı. Merkez ve Taşra ilçelerden de duyulan ses sonrası patlamanın kaynağı araştırıldı. 112 acil çağrı merkezine patlama ihbarı nedeniyle çok sayıda telefon geldi. 

Sonik Patlama nedir?

Sonik patlama, bir nesne havada ses hızından daha hızlı hareket ettiğinde oluşan şok dalgalarıyla ilişkilendirilen sestir. Sonik patlamalar, insan kulağına bir patlama ya da gök gürlemesi gibi gelen, muazzam miktarlarda ses enerjisi üretir. Ateşlenen bir merminin patlama sesi veya bir kamçının sesi küçük sonik patlamalar olarak sayılabilir.

Büyük süpersonik uçaklardan kaynaklanan sonik patlamalar özellikle gürültülü ve ürkütücü olabilir, insanları uyandırabilir ve bazı yapılarda küçük hasara neden olabilir.

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