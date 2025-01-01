Konya’da şivlilik coşkusu! Fener alayı ile geleneksel kutlamalar başladı

Konya’da geleneksel Şivlilik Bayramı, fener alayı etkinlikleri ile coşkuyla kutlanmaya başlandı. Konya’nın çeşitli mahallelerinde düzenlenen etkinliklerde, aileler ve çocuklar bir araya gelerek unutulmaz bir gece yaşadı.
Konya'da çocukların sabırsızlıkla beklediği 3 ayların gelişinin kutlandığı 'şivlilik' fener alayı ile başladı.
Her sene olduğu gibi Akşam namazından sonra çocuklar belirli bir alanda ateş yaktı.
Tehlikeli olmasına rağmen bu geleneği yıllardır sürdüren çocuklar, Yakılan ateşin etrafında toplanıp ateşin üzerinden atladı.
Konya, Şehir Meydanı başta olmak üzere birçok noktada etkinlikler yapıldı.
Kılıçarslan Şehir Meydanı'na çocuklarıyla gelen binlerce vatandaş ise yaktıkları fenerleri gökyüzüne uçurdu.
Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan gelenek kapsamındaki kutlamalar, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.
Eğlence ve kutlamalarla birlikte polis ve itfaiye ekipleri yoğun bir mesai harcadı
Sabah saatlerinde ise çocuklar kapı kapı dolaşarak "Şivlilik”lerini toplayacak.
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