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Konya’da su krizi derinleşiyor! Kuraklık obrukları artırıyor

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
Konya’da su krizi derinleşiyor! Kuraklık obrukları artırıyor

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 22 Mart Dünya Su Günü, temiz suya erişim hakkının evrensel bir insan hakkı olduğunu vurgulamak, su kaynaklarının korunması gerektiğine dair farkındalık yaratmak ve su krizinin küresel bir sorun olduğuna dikkati çekmek amacıyla kararlaştırıldı.

Küresel Kuraklık Tehlikesi

Avrupa'dan ABD'ye, Çin'den Orta Doğu'ya kadar birçok bölgeyi etkisi altına alan kuraklık, çok sayıda nehir ve gölde tarihin en düşük su seviyelerinin görülmesine neden oldu. Su krizinin derinleşmesi; tarım, gıda güvenliği, ticaret ve enerji alanlarında yeni riskler ve zorlukları beraberinde getiriyor.

Konya'da Kuraklığın Etkileri Derinleşiyor

Kuraklık, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Konya'da da ciddi sonuçlar doğuruyor. Özellikle yer altında zamanla çözünen kireç taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle meydana gelen obrukların sayısında artış gözlemleniyor.

Meyil Obruğu'ndaki Su Seviyesi Azaldı

Kuraklığın etkisiyle Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meyil Obruğu'ndaki su seviyesinde belirgin bir azalma yaşandı. Uzmanlar, obrukların artış göstermesinin, yeraltı su seviyelerinin düşmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor. Yetkililer, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Dünya Su Günü'nün önemine dikkat çeken uzmanlar, su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiğini ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakabilmek için acil önlemler alınmasının şart olduğunu ifade ediyor.

(Meltem Gürbüz)

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