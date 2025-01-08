Konya’da tepki çeken açıklama! Etliekmekçiler Özgür Özel’e kızgın

Cihanbeyli'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel baltayı taşa vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etliekmek fiyatı üzerinden vurmaya çalışan Özgür Özel'in hesabı Konya'da şaştı. Özel'in etliekmek fiyatı ile ilgili ifadeleri "Özgür Özel'in dünyada haberi olmadığı gibi Konya'dan da haberi yok” şeklinde eleştirildi.

Ereğli ve Cihanbeyli ziyaretleri!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin ilçe belediye başkanlarını ziyaret turunda Ereğli ve Cihanbeyli'ye uğradı. SSK borçlarını ödememenin suçunu iktidara atan Ereğli Belediye Başkanı Ümit Akpınar önceki hafta tepki amacıyla kendisini evine kapattığını iddia etmişti.

Cihanbeyli Belediye Başkanı Fırat Kızılkaya ise skandal konuşmaları ile medyada gündem olmuştu. Özgür Özel'in bu iki hadiseden sonra Ereğli ve Cihanbeyli'yi ziyaret etmesi manidar bulundu.

Denetim sonuçları açıklanmadı!

Özel'in ziyaretinin, hizmet edip, vaatlerini yerine getirmek yerine koltuğa oturdukları günden buyana hükümeti ve önceki belediye başkanlarını eleştiren iki belediye başkanının eksik ve yanlışlarının üzerini kapamaya yönelik bir ziyaret olduğu konuşuluyor.

Cihanbeyli belediye başkanının daha farklı sıkıntılarının da olduğu gelen haberler arasında. Bazı ihbarlar üzerine geçen aylarda sıkı denetimden geçtiği ifade edilen Cihanbeyli Belediyesinde denetim sonuçları henüz açıklanmadı. Özel'in ziyaretlerinin altında bu ve benzeri sıkıntıların da yattığı iddia ediliyor.

Etliekmek fiyatına tepki!

Özgür Özel'in etliekmek fiyatı polemiği Konya'da tepki topladı. Konyalı etliekmekçiler Özel'i Konya'yı ve gerçekleri bilmemekle suçladı. Birkaç restoran hariç etliekmeğin 80-100 TL aralığında satıldığını ifade eden etliekmekçiler Özel'i kendi restoranlarına davet etti.

Etliekmek restoran sahipleri, "Özel buyursun gelsin. Kim diyor Konya'da etliekmek 220 TL, kahır ekseriyet yerde 80 -100 TL aralığında. Cihanbeyli'de Ereğli'de konuşup gideceğine Konya'ya gelsin, etliekmeğin fiyatının kaç para olduğunu görsün.” şeklinde görüş bildirdiler.