GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da tramvay hattında kaza! Seferler durdu

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da tramvay hattında kaza! Seferler durdu
Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından son dakika bilgilendirmesi geldi. İşte detaylar..

AKOM 4237 - 38 Nolu Tramvay hattı bir kazaya karışmış olup seferlerin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Kazanın ardından, ulaşım yetkilileri güvenlik önlemlerini artırdı ve hat üzerinde detaylı incelemelere başlandı.

Yolcuların güvenliği öncelikli hedef olarak belirlendi.

Kampüs tramvay hattı seferlerine devam ediyor!

AKOM sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kaza nedeniyle beklemeye alınan 4237 - 38 Nolu Tramvay hattı dışında, Kampüs tramvay hattımız seferlerine kesintisiz olarak devam edeceğini duyurdu.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #AKOM #Kaza #Trmavay kazası

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER