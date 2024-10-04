Konya’da tramvay hattında kaza! Seferler durdu

AKOM 4237 - 38 Nolu Tramvay hattı bir kazaya karışmış olup seferlerin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.
Kazanın ardından, ulaşım yetkilileri güvenlik önlemlerini artırdı ve hat üzerinde detaylı incelemelere başlandı.
Yolcuların güvenliği öncelikli hedef olarak belirlendi.
Kampüs tramvay hattı seferlerine devam ediyor!
AKOM sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kaza nedeniyle beklemeye alınan 4237 - 38 Nolu Tramvay hattı dışında, Kampüs tramvay hattımız seferlerine kesintisiz olarak devam edeceğini duyurdu.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi