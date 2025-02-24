Konya’da tramvay ulaşımı neden durdu? Yol açıldı

Konya'da bugün saat 16.15 sıralarında Nalçacı Caddesi'nde meydana gelen olay nedeniyle tramvay seferleri kısa süreliğine durduruldu.
Sille Kavşağı ile Kule Kavşağı arasında kontrolden çıkan otomobil demir bariyerleri aşarak tramvay raylarına girdi. Kazanın ardından tramvay seferlerine ara verilirken, ekiplerin müdahalesiyle sorun kısa sürede giderildi.
Beklemeye alınan tramvay hattı, kaza yapan otomobilin raylardan kaldırılması sonrası seferlerine başladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) paylaşımında;
"Bilgilendirme
❗️Kampüs Tramvay hattımızın seferleri, geçici olarak beklemeye alınmıştır.'' ifadelerini kullandı.
(Meltem Gürbüz)