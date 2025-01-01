Konya’da yağmur alarmı: Hafta sonu sağanak yağış bekleniyor

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Konya ve çevresinde bu hafta sonu etkili bir yağış bekleniyor. 4 Ocak Cumartesi günü başlayacak olan yağışlar, 5 Ocak Pazar günü de sağanak şekilde devam edecek.

KONYA'YA SAĞANAK GELİYOR

Yağışlar, Konya'nın merkez ilçeleri dahil olmak üzere toplam 31 ilçesinde etkili olacak. Vatandaşların, özellikle sağanak yağışın yoğunlaştığı saatlerde sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları, yağış nedeniyle kayganlaşabilecek yollarda hız ve takip mesafesine özen göstermeleri konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, dışarıda vakit geçirecek vatandaşların şemsiye ve yağmurluk gibi önlemler alması tavsiye ediliyor.

Konya genelinde yağışlı havanın hafta başına kadar etkisini sürdürebileceği tahmin ediliyor.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°

Yarın için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 5°

1 Ocak 2025 Cuma Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 6°

2 Ocak 2025 Cumartesi Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 7°

3 Ocak 2025 Pazar Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 9°