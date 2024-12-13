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Konya’da yağmur ve kar alarmı! Tüm ilçeler etkilenecek

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
Konya’da yağmur ve kar alarmı! Tüm ilçeler etkilenecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Konya genelinde 15 Aralık Pazar günü yağmur bekleniyor.

15 Aralık Pazar

Yağışlar 16 Aralık Pazartesi günü ise yerini karla karışık yağmura bırakacak.

16 Aralık Pazartesi

31 İLÇEDE ETKİLİ OLACAK

31 ilçede etkili olması öngörülen yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş yaşanması bekleniyor.

UZMANLAR UYARDI!

Uzmanlar, sürücülerin ve vatandaşların özellikle sabah ve akşam saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı dikkatli olmalarını öneriyor.

Soğuk havaların etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiği belirtilirken, Konya genelinde yağışların hafta boyunca aralıklarla devam edebileceği ifade ediliyor.

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Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 5°

Yarın için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 3°

15 Aralık 2024 Pazar Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°

16 Aralık 2024 Pazartesi Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°

17 Aralık 2024 Salı Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 4°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Meltem Gürbüz)

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