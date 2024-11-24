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Konya’daki bir ilçede daha kar tatili: Eğitime 1 gün süreyle ara verildi!

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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Konya’daki bir ilçede daha kar tatili: Eğitime 1 gün süreyle ara verildi!

Konya'nın yoğun kar yağışının etkisi altındaki ilçelerinden Ereğli'de taşımalı öğrenciler için eğitime ara verildi.

Ereğli Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yağılan paylaşımla duyuruldu.

İlçe genelinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, öğrenci ve personel güvenliğini sağlamak amacıyla taşımalı öğrenciler için eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. 

KONYA'NIN 2 İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Ereğli ile beraber Konya'nın 2 ilçesinde de taşımalı öğrenciler için 25.11.2024 Pazartesi günü (yarın) eğitim öğretime ara verildi.

Bu ilçeler;

Konya'nın Altınekin ilçesinde yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle 25.11.2024 Pazartesi günü (Yarın) 1 gün süreyle Taşımalı öğrenciler için eğitim öğretime ara verilmiştir. 

Konya'nın Halkapınar ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim öğrencileri için 25.11.2024 Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir.

Konya genelinde kış koşulları etkisini sürdürürken, benzer kararların başka ilçeler için de alınabileceği belirtiliyor.

Yetkililer, karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtirken, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu. 

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