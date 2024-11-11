Konya’daki cinayetle ilgili yeni gelişme! Taraflar arasında husumet varmış

Konya’nın Kulu ilçesinde Cihan Öcal’ı (40) öldüren Enes Özgür’ün (36) ifadesinde, aralarındaki husumetin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde başladığını belirterek, “Ağabeyim de adaydı ama o mevcut muhtarı destekliyordu. Daha sonra bu nedenle birkaç kez tartıştık, Aramızda husumet başladı” dediği öğrenildi.

Olay, cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Beşkardeş Mahallesi'nde meydana geldi. Su tesisatçılığı yapan Enes Özgür, mahalle meydanında buluştuğu 2 çocuk babası besici Cihan Öcal'ı aralarında çıkan tartışmada bacağından bıçakladı. Öcal kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öcal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Enes Özgür gözaltına alındı. ‘KORKUTMAK AMACIYLA BIÇAĞI RASTGELE SALLADIM' Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Enes Özgür, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Enes Özgür'ün ifadesinde Cihan Öcal ile aralarında husumetin 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde başladığını belirterek, ''Muhtarlık seçimlerinde ağabeyim adaydı. Cihan Öcal da şu anki muhtarı destekliyordu. Aramızda muhtarlık seçimleri nedeniyle husumet başladı. Daha sonra bu nedenle birkaç kez tartıştık ve bana saldırıp dövdü. Şikayetçi oldum, sonra adli kontrolle serbest kaldı. Husumet böylelikle devam etti. Olay günü de beni yine köy meydanına çağırdı. Yanında 18 yaşından küçük oğlu da vardı. Oğlu bana küfretti. Sonra baba ve oğul bana saldırdılar. Ben de korkutmak amacıyla bıçağı rastgele salladım'' dedi. Cihan Öcal'ın cenazesi bugün Beşkardeş Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!