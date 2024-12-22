Konya’daki dünür cinayeti! Şüpheli gözaltına alındı

Konya’nın Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Caddesi’nde meydana gelen olayda, bir kişi dünürünü vurmuştu. Olayla ilgili yeni gelişme meydana geldi. İşte detaylar..
Karatay ilçesinde meydana gelen olayda şüpheli Muammer Ş. gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinde Karatay Şuç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti silah ile birlikte gözaltına alınan Muammer Ş. ilk işlemlerinin ardından Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
NE OLMUŞTU?
İddialara göre Adana Çevre Yolu Caddesi-Karaman Yolu kavşağından silah sesi duyuldu.
Polise gelen ihbarda 1 kişinin araç içinde silahla vurulduğu bildirildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri 1 kişiyi yaralı olarak Konya Şehir Hastanesine kaldırdı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yaralı Süleyman Kıyak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ALACAK VERECEK MESELESİ KANLI BİTTİ
Cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonrası yaşandığı iddia ediyor.
Polis ekipleri olay yerinde şüpheli Muammer Ş. 'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
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