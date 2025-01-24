Konya’daki feci otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu!

Konya'da sabah saatlerinde meydana gelen ve biri yolcu otobüsü olmak üzere toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin; otobüs sürücüsü Mehmet Bozkuş (47), 16 yaşındaki eskrim sporcusu Derin Rüyam Kamiloğlu ve Aliye Günay (56) olduğu tespit edildi.

16 Yaşındaki genç sporcu hayatını kaybetti

Akşehir'den Konya istikametine giden Mehmet Bozkuş'un kullandığı 42 TC 903 plakalı yolcu otobüsü, Ilgın ilçesi yeni TOKİ konutları yakınında yol kenarında park halinde duran 42 APA 376 plakalı kamyona, ardından da öndeki 42 BAG 845 plakalı TIR'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralılara hızla müdahale ederek kazazedeleri Konya merkez ve çevre ilçelerdeki hastanelere sevk etti.

Valilikten Açıklama

Konya Valiliği, kazayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün bugün saat 07.50 sıralarında Ilgın ilçesinde bir kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 33 vatandaşımız da yaralanmıştır.

Olay yerine ivedilikle 112 Acil Servis, İtfaiye, AFAD, Jandarma ve Polis ekipleri sevk edilmiştir.

Yaralı vatandaşlarımız çeşitli hastanelere nakledilerek tedavi altına alınmıştır. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' İfadeleri kullanıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden taziye mesajı

Kazanın ardından Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Eskrim Epe Federasyon Kupası için İzmir'den Konya'ya gelen sporcuların kazaya karıştığını açıkladı.

Açıklamada, "İlimizde düzenlenen Türkiye Eskrim Epe Federasyon Kupası'na katılmak üzere İzmir'den gelen sporcu kafilesini taşıyan yolcu otobüsü Ilgın-Konya kara yolunda trafik kazasına karışmıştır. Kazada İzmir Karşıyaka Spor Kulübü'nden 1 antrenör ve 5 sporcumuz yaralanmıştır. Hayatını kaybeden sporcumuz Derin Rüyam Kamiloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve eskrim camiasına başsağlığı diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

(Meltem Gürbüz)