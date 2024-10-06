Konya’daki o ilçenin en güzel noktaları tanıtıldı! Üniversite öğrencileri doya doya gezdi

Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Yüksekokula yeni kayıt yaptıran üniversite öğrencilerine oryantasyon programı düzenlendi. İşte detaylar..
Karapınar Belediye Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda eğitim hayatına başlayacak öğrenciler için bir oryantasyon programı düzenledi.
Karapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile KYK İdaresi'nin koordinasyonuyla gerçekleştirilen program, ilçeye yeni gelen öğrencilere şehri tanıtma amacı taşıyor.
İlçenin güzellikleri tanıtıldı
Program, Acıgöl'ün büyüleyici manzarasıyla başladı ve sırasıyla Kültür Merkezi, Halk Kütüphanesi, Lavanta Bahçesi, Millet Bahçesi, Millet Kafe ve Meke Gölü gibi Karapınar'ın önemli noktaları öğrencilere tanıtıldı.
Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, ilçeye farklı şehirlerden gelen öğrencilere "Hoş geldiniz” diyerek, programda emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.
Öğrencilerin Karapınar'da hem akademik hem de sosyal hayatlarında keyifli bir dönem geçirmeleri temennisinde bulundu.
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