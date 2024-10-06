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Konya’daki o ilçenin en güzel noktaları tanıtıldı! Üniversite öğrencileri doya doya gezdi

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
Konya’daki o ilçenin en güzel noktaları tanıtıldı! Üniversite öğrencileri doya doya gezdi
Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Yüksekokula yeni kayıt yaptıran üniversite öğrencilerine oryantasyon programı düzenlendi. İşte detaylar..

Karapınar Belediye Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda eğitim hayatına başlayacak öğrenciler için bir oryantasyon programı düzenledi.

Bir 10 kişi görseli olabilir

Karapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile KYK İdaresi'nin koordinasyonuyla gerçekleştirilen program, ilçeye yeni gelen öğrencilere şehri tanıtma amacı taşıyor.

Bir 11 kişi ve yazı görseli olabilir

İlçenin güzellikleri tanıtıldı

Program, Acıgöl'ün büyüleyici manzarasıyla başladı ve sırasıyla Kültür Merkezi, Halk Kütüphanesi, Lavanta Bahçesi, Millet Bahçesi, Millet Kafe ve Meke Gölü gibi Karapınar'ın önemli noktaları öğrencilere tanıtıldı.

Bir 9 kişi ve yazı görseli olabilir

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, ilçeye farklı şehirlerden gelen öğrencilere "Hoş geldiniz” diyerek, programda emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Bir 4 kişi, Fransız lavantası ve değirmen görseli olabilir

Öğrencilerin Karapınar'da hem akademik hem de sosyal hayatlarında keyifli bir dönem geçirmeleri temennisinde bulundu.

Bir 10 kişi, dağ, krater ve yazı görseli olabilir

Bir 11 kişi, hastane ve yazı görseli olabilirBir 16 kişi görseli olabilirBir 5 kişi, ağaç ve çim görseli olabilirBir 8 kişi, gülümseyen insanlar, ders çalışan insanlar ve masa görseli olabilirBir 8 kişi ve gülümseyen insanlar görseli olabilirBir 11 kişi görseli olabilir

(Meltem Gürbüz)

  • #karapınar

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