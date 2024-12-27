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Konya’daki üniversiteyi yasa boğan vefat! Hayatını kaybetti

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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Konya’daki üniversiteyi yasa boğan vefat! Hayatını kaybetti

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde görev yapan Araştırma Görevlisi Armağan Duygu Kocatürk, hayatını kaybetti.

Genç akademisyenin vefatı, üniversite camiasını yasa boğdu.

Selçuk Üniversitesi, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında derin üzüntüsünü dile getirdi.

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Üniversitenin taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Armağan Duygu Kocatürk vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, mesai arkadaşlarına ve yakınlarına başsağlığı dileriz.''

 

Manisa Alaşehir'de toprağa verildi

25 yaşındaki Armağan Duygu Kocatürk'ün cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı ve memleketi Manisa Alaşehir'e götürüldü. Genç akademisyen, 27 Aralık Cuma namazının ardından Sobran köyünde toprağa verildi.

Ailesi ve Akademik camia derin üzüntü içinde

Kocatürk'ün vefatı, başta ailesi ve yakınları olmak üzere akademik dünyada da derin bir üzüntü yarattı. Kocatürk, Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halil Kocatürk'ün kızıdır.

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