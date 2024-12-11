Konya DSİ Bölge Müdürlüğü 35 işçi alacak! Noter kurası çekilecek

Konya DSİ 4. Bölge Müdürlüğü'ne 8 branşda toplam 35 sürekli işçi alımı için süreç devam ediyor. Noter kura çekimi için duyuru yapıldı.
Konya'ya 35 işçi alınacak!
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Konya DSİ 4. Bölge Müdürlüğü'nde görev yapmak üzere toplamda 35 adet Sürekli İşçi istihdam edilecek.
8 farklı branşta alım yapılacak!
Konya'da istihdam edilecek adaylardan; 30 adedi (10 Adet İnşaat Teknisyeni, 1 Adet İşletme Teknisyeni, 1 Adet Aşçı Yardımcısı, 1 Adet Sürveyan, 1 Adet Sıhhi Tesisat Usta Yardımcısı, 10 Adet Bakımcı-Yağcı, 6 Adet Sondaj İşçisi) doğrudan noter kurasıyla (sınava tabi tutulmaksızın) açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asil ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar yedek aday, 5 adedi (5 Adet Dozer Operatörü) ise sınav yöntemiyle atanacak.
Kura yeri ve tarihi belli oldu!
Sınava katılacak adayların tespitine yönelik açık iş sayısının 4 (dört) katı tutarında asil aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Kura çekimi; Konya DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda (Konevi Mahallesi, Feritpaşa Caddesi, No:3 Meram/KONYA) 16 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Canlı yayınlanacak!
Noter kura çekimi Konya DSİ 4. Bölge Müdürlüğü facebook adresinden canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimi sonucunda asil ve yedek aday olarak belirlenen başvuru sahiplerine ilişkin listeler 20 Aralık 2024 tarihinde https://bolge04.dsi.gov.tr adresinden duyurular kısmında ilan edilecek.