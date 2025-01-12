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Konya İsveç’e taşındı! Akın akın gidiyorlar

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
Konya İsveç’e taşındı! Akın akın gidiyorlar

Konya'dan yurtdışına göç eden vatandaşların sayısı oldukça fazla olduğu gibi, yurtdışından gelip Konya'ya yerleşen göçmenler de bulunmaktadır.

KONYA'NIN EN ÇOK GÖÇ VEREN İLÇESİ NERESİ?

Özellikle Kulu ilçesi, yurt dışına verdiği göçlerle dikkat çekerken, buradan en çok göç edilen ülkenin İsveç olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra Almanya, Avusturya, Hollanda, Danimarka, Norveç, İsviçre ve Belçika gibi ülkeler de Kulu'dan yoğun göç alan diğer ülkelerdir.

KULU'YA AKIN EDİYORLAR

Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı gibi özel günlerde, başta İsveç olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinden çok sayıda gurbetçi memleketleri Kulu'ya akın etmektedir. Bayramları ve yaz sezonunu aileleriyle geçirme heyecanı yaşayan gurbetçiler, hem kara hem de hava yoluyla ilçeye ulaşmaktadır.

İlçede görülen yabancı plakalı araç sayısındaki artış da bu yoğun göçün bir göstergesidir.

İLÇEDE NÜFUS 150 BİNE YAKLAŞIYOR

"Kuluforniya'' olarak anılan Kulu, nüfusunun iki katından fazlasının yurtdışında yaşadığı bir ilçe olarak bilinir. 50 bin civarındaki nüfusa sahip olan ilçe, yaz aylarında gurbetçilerin memleket ziyaretiyle 150 bin kişiye kadar ulaşmaktadır.

Gurbetçiler, baba ocağında hasret giderirken ilçe ekonomisine de önemli katkılarda bulunmaktadır. Özellikle İsveç ve diğer İskandinav ülkelerine yoğun göç vermesiyle öne çıkan Kulu, gurbetçileriyle kültürel ve ekonomik bağlarını güçlü bir şekilde sürdürmektedir.

(Meltem Gürbüz)

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