Konya İtfaiyesi’nden Kıbrıslı İtfaiyecilere Eğitim ve Tatbikat

Konya Büyükşehir Belediyesi, TİKA ve KBRN Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığı iş birliğinde düzenlenen “Acil Durum ve Afetlere Müdahale Eğitim Programı” kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İtfaiye Teşkilatı çalışanlarına “İleri Seviye İtfaiye Eğitici Eğitimi” verilerek gerçeği aratmayan tatbikat yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Kimyasal Biyolojik Radyoloji Nükleer (KBRN) Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığı iş birliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görevli itfaiyecilere yönelik eğitim ve tatbikat düzenlendi.

"Acil Durum ve Afetlere Müdahale Eğitim Programı (ADAMEP) kapsamında Kıbrıs'tan gelen 12 itfaiyeci ilk olarak "İleri Seviye İtfaiye Eğitici Eğitimi” programına katıldı. Yangın söndürme, kentsel arama-kurtarma, trafik kazalarına müdahale, tanker yangınları ve KBRN olaylarına müdahale konularında kapsamlı teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitim programının sonunda Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nde (KİTEM) katılımcıların öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı bulduğu geniş kapsamlı bir tatbikat yapıldı.

"İTFAİYECİLERİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR KAZANIM”

Tatbikat öncesinde konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Latif Erdoğan, TİKA ve Türk Silahlı Kuvvetleri KBRN Eğitim Merkezi ortaklığıyla gerçekleştirdikleri eğitimlerin Kıbrıslı itfaiyeciler için büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

"PROFESYONEL BİR İTFAİYE TEŞKİLATI OLAN İLDE YAŞAMAK AYRICALIK”

Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, "Böyle profesyonel bir itfaiye teşkilatı olan ilde yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KKTC İtfaiye Teşkilatı Çavuşu Mustafa Savaşır, "Burada 2 hafta boyunca almış olduğumuz eğitimler, tecrübelerimize yepyeni tecrübe kazandırmıştır” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

KBRN Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanı Piyade Albay Yusuf Uysal, TİKA Koordinatörü Mirzet Müezzinoğlu'nun da katıldığı programda konuşmaların ardından tatbikata geçildi.

GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKAT

Gerçeği aratmayan tatbikatta; yüksek katlı binalarda yangınlara müdahale, kentsel arama ve kurtarma operasyonları, trafik kazalarına müdahale ve araçta sıkışan kazazedelerin kurtarılması, tanker yangınlarına müdahale ve KBRN olaylarına yönelik özel müdahale teknikleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: Bülten