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Konya’nın bir ilçesinde yeşil dönüşüm başladı! Estetik bir görünüm kazandırılacak

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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Konya’nın bir ilçesinde yeşil dönüşüm başladı! Estetik bir görünüm kazandırılacak
Konya’nın Karapınar ilçesinde, daha güzel ve yaşanabilir bir ilçe hedefiyle peyzaj çalışmaları hız kazandı. Karapınar Belediyesi, ilçenin ana caddesindeki orta refüj alanında estetik görünümü artırmak ve ilçeye daha yeşil bir dokunuş katmak amacıyla çalışmalar başlattı.

Belediye Başkanı İbrahim Önal, refüj alanında yapılan peyzaj çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:  

"Şehrimizin estetik görünümünü artırmak ve hemşehrilerimize daha güzel bir yaşam alanı sunmak için projelerimize devam ediyoruz. Orta refüjde başlatmış olduğumuz saksı uygulamaları Karapınar'ımızın çehresini güzelleştirecek. İlçemizin ana caddesine daha yeşil ve ferah bir görünüm kazandırmak adına bu projelere önem veriyoruz."

Bir 2 kişi, araba, yol ve yazı görseli olabilir

Başkan Önal, vatandaşların desteğiyle daha yaşanabilir bir Karapınar inşa etmeye devam edeceklerini belirterek, ilçenin çehresini güzelleştirmek için yapılan çalışmaların süreceğini ifade etti.

Bir 6 kişi ve yazı görseli olabilir

Karapınar Belediyesi, yeşil alan ve peyzaj projelerine büyük önem vererek, ilçedeki yaşam kalitesini artırmak ve daha estetik bir çevre oluşturmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bir yol görseli olabilir

(Meltem Gürbüz)

  • #Karapınar #konya

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