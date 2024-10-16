Konya’nın bir ilçesine büyük yatırım! Yüzlerce kişiye iş imkânı sağlanacak

Konya’nın Kulu ilçesinde önemli bir adım atılarak, Bafurya Kakao firmasının Kulu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki temel atma töreni coşku ile gerçekleşti. Kulu için büyük bir yatırım ve gurur kaynağı olacak olan bu tesisin, ilçenin ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Bafurya Kakao, dünya çapında tanınan kaliteli ürünler üretmek için Kulu'ya yatırım yapmayı seçti. Tesisin tamamlanmasının ardından yerel üreticilerle iş birliği yaparak Kulu'nun tarımsal kaynaklarından faydalanmayı planlayan firma, bu sayede bölge çiftçilerine yeni pazarlar ve gelir kaynakları sunmayı hedefliyor.

YÜZLERCE KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLANACAK

Yeni fabrikada 150-200 kişiye iş imkânı sağlanması planlanırken, bu yatırım ilçenin ticari hayatını canlandıracak.

Temel atma törenine Kulu Kaymakamı Sayın Ömer Faruk Canpolat, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, MEVKA Koordinatörü İsmail Ünver, 26. ve 27. Dönem Milletvekili Ergün Taşcı, 15. Dönem Milletvekili ve Evrensel Hafızlar Derneği Başkanı Hafız Harun Aytaç, Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, Konya Eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve 22. Dönem Milletvekili Halil Ürün, TSE Konya Belgelendirme Müdürü İzzet Şen, çeşitli STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve sanayi bölgesi yöneticileri katılım sağladı.

"İLÇENİN GELECEĞİNE YAPILAN BİR YATIRIM''

Kulu Belediye Başkanı yaptığı konuşmada, bu yatırımın ilçenin geleceğine yapılan bir yatırım olduğuna vurgu yaparak, projeye katkı sağlayan tüm taraflara teşekkür etti. Ayrıca, Kulu'nun daha da gelişmesi ve halkına daha iyi bir gelecek sunması adına bu tür yatırımların önemine dikkat çekti.

KULU EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI

Bafurya Kakao'nun yatırımı sayesinde sadece Kulu değil, bölgenin geneli de ekonomik açıdan kalkınacak. Ulusal ve uluslararası alanda pazara açılmayı hedefleyen firma, Kulu'nun tarımsal kaynaklarını kullanarak bölgedeki üreticilere yeni fırsatlar sunacak.

Bu önemli yatırımın Kulu halkına hayırlı ve uğurlu olması temennileriyle, tören büyük bir memnuniyetle sona erdi.

(Meltem Gürbüz)