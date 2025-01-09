Konya’nın bu ilçesinde rekor kırıldı! Bin 196 kişi “evet” dedi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2024 yılına dair evlenme istatistiği açıklandı.
Rekor kırıldı!
Beyşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu 2024 yılının nikah istatistiklerini açıkladı. Geçen yıl Beyşehir Belediyesi evlendirme memurluğunda şu ana kadar en çok nikahın kıyıldığı yıl olduğu belirtildi. 2024 yılında Beyşehir Belediyesi'nde evlilik başvurusu yaparak nikâhı kıyılan 10 farklı ülkeden 56'sı yabancı uyruklu toplamda 598 çift dünya evine girdi.
598 çift evlendi!
2024 yılında, evlenen çift sayısında ulaşılan rakam bugüne kadar Beyşehir Belediyesi'nde en fazla nikahın kıyıldığı yıl olarak da kayıtlara geçti.
Beyşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından yapılan yazılı açıklamada; "2024 yılında 56'sı yabancı uyruklu çift olmak üzere toplam 598 kişi dünya evine girdi.” Denildi. 2023 yılında ise bu sayı 563 olarak açıklanmıştı.