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Konya’nın merkezinde şüpheli çanta alarmı!

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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Konya’nın merkezinde şüpheli çanta alarmı!

Konya'nın merkezinde, Ankara Caddesi Taş Bina yanında bulunan şüpheli paket, paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölge Güvenlik Çemberine Alındı

Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cadde üzerindeki yaya ve araç trafiği kontrollü şekilde yönlendirilirken, ekipler paketi incelemeye başladı.

Ekipler Müdahale Ediyor

Polis ekipleri, paketin içeriğini belirlemek için çalışmalara devam ederken, herhangi bir olumsuz duruma karşı tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Yetkililer, vatandaşların panik yapmaması gerektiğini belirterek, güvenlik önlemleri tamamlanana kadar bölgeden uzak durulmasını istedi. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Kontrollü Patlatıldı

Güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından, bomba imha uzmanları şüpheli çantayı kontrollü bir şekilde patlattı. Yapılan incelemelerde, çantanın içinden kişisel eşyalar çıktığı tespit edildi.

Yetkililer, olayın bir güvenlik riski taşımadığını belirtti.

(Meltem Gürbüz)

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