Konya’nın o ilçesinde yıllardır bekleniyordu: Şimdi hayata geçti!

Konya’nın Karapınar ilçesinde yıllardır beklenen proje hayata geçti. İlçenin belediye başkanı İbrahim Önal ilçe protokolüyle bir araya gelerek, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen projeyi inceledi. Başkan Önal doğal güzellik olan Acıgöl için vatandaşı heyecanlandıran proje uygulamaya geçirdiğini duyurmuştu. İşte detaylar…

Karapınar - Adana Karayolu 10'ncu kilometresinde bulunan Acıgöl için vatandaşın yıllardır beklediği projeler başkan İbrahim Önal'ın öncülüğünde hayata geçiyor.

Karapınar ilçesinde gerçekleştirilen Acıgöl Projesi, ilçeye büyük bir değer kazandırmaya devam ediyor.

Acıgöl Projesi Karapınar'a değer katıyor!

İlçe Kaymakamı, Garnizon Komutanı, geçmiş dönem Belediye Başkanı, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, meclis üyeleri, kurum müdürleri, muhtarlar, basın mensupları ve davetlilerin katılımıyla Acıgöl'deki çevre düzenleme çalışmalarının tanıtımı yapıldı.

Proje kapsamında Acıgöl'e yüzer havuz, seyir terası, dinlenme alanları ve plaj voleybol sahası gibi yeni sosyal alanlar kazandırıldı. Tanıtım etkinliğinde bu alanlar değerlendirilerek, ilçe protokolü ve katılımcılarla proje detayları paylaşıldı.

Projeyle Karapınar'ın güzelleşmesi ve halkın huzur içinde vakit geçirebileceği cazibe merkezlerinin artması hedefleniyor.

Etkinlikte konuşan yetkililer, Acıgöl Projesi'nin birlik ve beraberlik içinde hayata geçirildiğini vurguladılar. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere, projede emeği geçenlere teşekkür edildi. Özellikle geçmiş dönem Belediye Başkanı Mehmet Yaka'nın katkıları da takdirle anıldı.

Acıgöl: Karapınar'ın yeni cazibe merkezi

Proje kapsamında, Acıgöl'ün sosyal yaşam alanı olarak daha da geliştirilmesi amaçlanıyor. Vatandaşlar, burada huzur içinde vakit geçirebilecek, dinlenme alanları ve spor tesisleri ile keyifli zamanlar geçirebilecekler. İlçe halkının büyük ilgisini çeken projeyle, Karapınar'ın çevresel ve sosyal anlamda daha da değer kazanması bekleniyor.

Acıgöl Projesi, Karapınar'a hem estetik hem de sosyal anlamda önemli bir katkı sağlıyor ve ilçe halkı için bir cazibe merkezi olma niteliğini sürdürüyor.

İşte Acıgöl projesinden kareler;

(Meltem Gürbüz)