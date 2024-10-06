Konya’nın simge camisi ibadete kapatılıyor! Ne zaman açılacak?

Konya’daki Osmanlı eserleri arasında özel bir yeri olan Sultan Selim Camisi ibadete geçici süreliğine ibadete kapatılıyor. İşte sebebi..

Konya'daki önemli Osmanlı eserlerinden biri olan ve şehrin siluetinde önemli bir yeri olan Sultan Selim Camisi ibadete kapatılıyor.

15 Kasım'a kadar kapalı kalacak

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü cami girişine bir pankart asarak bilgilendirme yaptı. Açıklamada camide gerçekleştirilecek proje çalışmalarından dolayı 28 Ekim'den itibaren Sultan Selim Camisi'nin ibadete kapatılacağı ifade edildi. Camideki çalışma 15 Kasım'a kadar devam edecek.

Konya Sultan Selim Cami

Mevlana Müzesine komşu olarak inşa edilen Sultan Selim Cami, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın oğullarından Sarı Selim'in Konya valiliği zamanında yaptırıldı.

Birçok kişi caminin ismini Konya'ya içme suyunu getiren Yavuz Sultan Selim'den aldığını zannetse de cami, Yavuz'un vefatından sonra yani oğlu Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmıştır.

Cami ismini de Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu olan 2. Selim'den (Sarı Selim) alıyor.

Eserle ilgili Osmanlı arşivlerini araştıran Yusuf Küçükdağ, çalışmasında "Yapı kaynaklarda Cami-i Cedîd, Cami-i Şerif-i Sultan Süleyman şeklinde kaydedilmiş, daha sonra bitişiğinde II. Selim'in inşa ettirdiği imaretten dolayı II. Selim'e mal edilmiştir” ifadesine yer vermiştir.

Sultan Selim Cami mimarı kim?

Sultan Selim Camisi'nin mimarı hakkında yapılan arşiv araştırmalarında yazılı bir belge bulunamadı.

Planı itibariyle İstanbul'daki Eski Fatih Cami ve Kırım Gözleve'deki Mimar Sinan'ın yaptığı camiye benziyor.

Temele kadar kazılarak onarılan camiye Konya'ya gelen turistler de büyük ilgi gösteriyor.

Caminin ikinci katında misafirlerin ağırlanması için odalar da var.