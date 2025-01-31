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Konya Ovası’nda ciddi kayıplar yaşanıyor! Bu tehlike çiftçileri endişelendirdi

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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Konya Ovası’nda ciddi kayıplar yaşanıyor! Bu tehlike çiftçileri endişelendirdi

Konya Ovası'nda yapılan arazi incelemelerinde yonca ve buğday tarlalarında fare zararlarının arttığı gözlemlendi. Ocak ayının mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkları, fare popülasyonunun hızla çoğalmasına neden oldu.

ÇİFTÇİLERİ ENDİŞELENDİREN ARTIŞ

Uzmanlar, kış aylarında beklenen soğuk hava şartlarının oluşmaması nedeniyle farelerin üreme hızının arttığını ve tarımsal ürünlere zarar vermeye devam ettiğini belirtti. Özellikle yonca ve buğday ekili alanlarda ciddi kayıplar yaşandığı ifade edildi.

UZMANINDAN PAYLAŞIM GELDİ

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fare popülasyonundaki artışın tarım arazileri için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Soylu,

"Konya Ovasında dünkü arazi incelemelerinde  yonca ve buğday tarlalarında gözlemlediğimiz fare zararlarından görüntüler.. Ocak ayının içinde görülen bahar havası fare populasyonunun katlanarak artmasına neden oldu..'' ifadelerini kullandı.

MÜCADELE ÇAĞRISI

Yetkililer, tarımsal üretimin olumsuz etkilenmemesi için çiftçilerin erken tedbir alması gerektiğini vurgularken, toplu mücadele yöntemlerinin önemine dikkat çekti

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