Konya Selçuk Üniversitesindeki silahlı saldırı! Dekan yardımcısı ağır yaralanmıştı: Hastaneden haber var!

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, öğrencisi tarafından silahla vurulmasının ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
TABURCU EDİLDİ!
Ağır yaralanan akademisyenin sağlık durumu merak edilirken, hastaneden gelen son bilgilere göre Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal taburcu edildi.
NE OLMUŞTU?
17 Şubat Pazartesi günü Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde meydana gelen olayda, Sağlık Yönetimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Bestami Serdar E., dekanla görüşme talebi reddedilince Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'a silahlı saldırıda bulunmuştu.
Saldırının ardından öğrencinin intihar girişiminde bulunduğu belirtilirken, psikolojik sorunları olduğu ve fakülte yönetimiyle sık sık tartışmalar yaşadığı iddia ediliyor.
Öte yandan, öğrenci Bestami Serdar Ergüder'in ailesi organ bağışı kararı alarak, gerekli süreci başlattı.
Selçuk Üniversitesi paylaşımında;
"Üniversitemizde 17 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen üzücü olayda yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren Bestami Serdar Ergüder, yaşamını yitirmiştir. Olayda yaralanan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ın sağlık durumu ise iyiye gitmektedir.
Ergüder'in ailesi, organlarını bağışlama kararı almış ve bu karar doğrultusunda Ergüder'in karaciğeri, böbrekleri ve kalbi uygun hastalara nakledilmek üzere gerekli süreç başlatılmıştır. Organ bağışı ile birçok cana umut olan aileye teşekkür ediyor, sabır diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.
(Meltem Gürbüz)