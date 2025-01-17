Konya’ya 22 Yılda 146,7 Milyar TL yatırım!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'ya yapılan dev yatırımları kamuoyuyla paylaştı. Bakan Uraloğlu, son 22 yılda Konya'ya toplam 146,7 milyar TL'lik yatırım yapıldığını açıkladı ve projelerin detaylarını aktardı.
Tamamlanan Önemli Yatırımlar:
Bölünmüş Yol: Bin 119 kilometre
Fiber Optik Kablo Döşemesi: 12 bin 730 kilometre
Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı
Konya Çevre Yolu: 52 kilometrelik bölüm hizmete açıldı
Konya Havalimanı: Yeni terminal binası tamamlandı
Devam Eden Önemli Projeler:
Konyaray Projesi
Alacabel Tüneli ve Bağlantı Yolları
Akşehir-Yunak Yolu
Emirdağ-Davulga-Yunak Yolu
Konya-Akşehir Yolu
Taşkent-Balcılar Yolu
Ereğli-Halkapınar-İvriz Yolu İkmal İşleri
Seydişehir-Bozkır Yolu
Alayunt-Afyonkarahisar-Konya Elektrifikasyon ve Telekomünikasyon İşleri
Bakan Uraloğlu, tamamlanan ve devam eden projelerle Konya'nın ulaşım altyapısının güçlendirilerek hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük katkılar sağlandığını belirtti.
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