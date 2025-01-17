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Konya’ya 22 Yılda 146,7 Milyar TL yatırım!

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
Konya’ya 22 Yılda 146,7 Milyar TL yatırım!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'ya yapılan dev yatırımları kamuoyuyla paylaştı. Bakan Uraloğlu, son 22 yılda Konya'ya toplam 146,7 milyar TL'lik yatırım yapıldığını açıkladı ve projelerin detaylarını aktardı.

Tamamlanan Önemli Yatırımlar:

Bölünmüş Yol: Bin 119 kilometre

Fiber Optik Kablo Döşemesi: 12 bin 730 kilometre

Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı

Konya Çevre Yolu: 52 kilometrelik bölüm hizmete açıldı

Konya Havalimanı: Yeni terminal binası tamamlandı

Resim

Devam Eden Önemli Projeler:

Konyaray Projesi

Alacabel Tüneli ve Bağlantı Yolları

Akşehir-Yunak Yolu

Emirdağ-Davulga-Yunak Yolu

Konya-Akşehir Yolu

Taşkent-Balcılar Yolu

Ereğli-Halkapınar-İvriz Yolu İkmal İşleri

Seydişehir-Bozkır Yolu

Alayunt-Afyonkarahisar-Konya Elektrifikasyon ve Telekomünikasyon İşleri

Bakan Uraloğlu, tamamlanan ve devam eden projelerle Konya'nın ulaşım altyapısının güçlendirilerek hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük katkılar sağlandığını belirtti.

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