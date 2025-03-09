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Konya’ya Bahar Havası Geliyor: Sıcaklık 25 dereceyi görecek

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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Konya’ya Bahar Havası Geliyor: Sıcaklık 25 dereceyi görecek

Yeni Haftada Güneşli Hava Etkili Olacak

Konya'da yeni hafta ile birlikte bahar havası etkili olacak. Meteoroloji verilerine göre, sıcaklık 25 dereceyi bulacak ve güneşli hava tüm hafta boyunca şehirde hakim olacak.

10 Mart Pazartesi

Sıcaklık Artışı Başladı

Konya'da bu hafta beklenen sıcaklık artışı, hafta boyunca devam edecek. Özellikle pazartesi günü ile birlikte güneşli hava yerini ılık ve hoş bir havaya bırakacak.

14 Mart Cuma

Güneşli Hava Konya'yı Saracak

Hafta boyunca güneşli hava etkisini gösterecek ve sıcaklıkların 25 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bu durum, hem şehirlilerin hem de çiftçilerin yüzünü güldürecek.

Yeni haftada Konya'da kış soğukları yerini bahar havasına bırakacak ve güneşli günler şehri etkisi altına alacak.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°

Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°

11 Mart 2025 Salı Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 22°

12 Mart 2025 Çarşamba Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°

13 Mart 2025 Perşembe Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°

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