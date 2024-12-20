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Konya’ya bir uyarıda AKOM’dan! Sağanak yağış geliyor

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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Konya’ya bir uyarıda AKOM’dan! Sağanak yağış geliyor
Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından Konya’da beklenen sağanak yağışlara ilişkin uyarı yapıldı. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar..

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi sosyal medya hesabından Konya'nın merkez dahil 31 ilçesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? İşte Konya hava durumu

Konya'ya sağanak yağış geliyor

Konya genelinde 21 Aralık Cumartesi (yarın) beklenen sağanak yağış öncesinde vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.

21 Aralık Cumartesi

AKOM Paylaşımında;

"Kuvvetli Yağışlara Dikkat! Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 21 Aralık Cumartesi günü Konya'nın güneybatısında kuvvetli sağanak yağış beklenmektedir.

Rüzgar: Güneybatı (Lodos) yönünden orta kuvvette.
Sıcaklık: En düşük 5°C, en yüksek 12°C.

Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.'' ifadeleri kullanıldı.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 10°

Yarın için Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 11°

22 Aralık 2024 Pazar Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°

23 Aralık 2024 Pazartesi Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°

24 Aralık 2024 Salı Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°

Resim

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Meltem Gürbüz)

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