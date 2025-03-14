Konya’ya giden kağıt yüklü tır TEM’de alev aldı

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde lastiği patlayan kağıt rulo yüklü tırda yangın çıktı. Tır alevlere teslim olurken, TEM’in Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Olay, TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Yenişehir Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gebze'den yüklediği kağıt ruloları Konya'ya götüren M.Ç. idaresindeki 42 EMC 92 Mercedes marka tırın lastiği patladı.
Tırı sağa çeken sürücü, araçtan indiği esnada lastikte yanma meydana geldi. Sürücü yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.
Yangının dorseye sıçramasıyla sürücü M.Ç., çekiciyi dorseden ayırarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın söndürülürken, dorse kısmı tamamen yanarak geriye demir yığını kaldı.
Öte yandan, yangın sebebiyle Otoyolun Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ulaşım, yangının söndürülmesinin ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”