Konya’ya ilk kar bu tarihte geliyor!

Konya’ya kar yağışı o tarihte giriş yapacak. Meteoroloji duyurdu.. Konya’ya kar ne zaman yağacak, Konya’da kar var mı? İşte Konya ve 31 ilçede hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Konya ve 31 ilçesinde aralık ayının ilk haftası itibarıyla soğuk hava etkisini gösterecek. KONYA'DA KASIM AYI YER YER YAĞIŞLI GEÇECEK Kasım ayını güneşli ve yer yer yağışlı geçiren şehirde, aralık ayının ilk haftasından sonra kar ve yağmur karışımı yağışların beklendiği belirtildi. KONYA'YA İLK KAR 7 ARALIK'TA GELİYOR Özellikle 7 Aralık Cumartesi günü başlayacak karla karışık yağmur, 9 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edecek. Bu dönemde Konya'da hava sıcaklığının hızla düşmesi ve kentin geceleri -6 dereceye kadar soğuması bekleniyor. KARLA KARIŞIK YAĞMUR ETKİLİ OLACAK Meteoroloji yetkilileri, aralık ayının ikinci ve üçüncü haftalarında ise kar yağışının geçişler şeklinde etkili olacağını öngörüyor. Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde daha fazla hissedileceği, kent merkezinde ise yağışların karla karışık yağmur şeklinde görüleceği ifade ediliyor. KASIM AYINDA HAVALAR SOĞUYACAK Bu hafta Marmara ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli yağışları olacağını belirten meteoroloji uzmanları Kasım ayından itibaren de havaların Türkiye genelinde soğuyacağını ifade etti. Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu Konya'ya ne zaman kar yağacak, Konya'da kar yağışı var mı, Konya'ya kar geliyor mu diyenler için güzel haber geldi. İşte Konya ve 31 ilçede 5 günlük hava durumu.. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18° Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13° 5 Kasım 2024 Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12° 6 Kasım 2024 Çarşamba Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11° Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu Bu soğuk hava dalgası nedeniyle yetkililer, vatandaşları don ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. (Meltem Gürbüz)

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