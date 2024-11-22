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Konya’ya sağanak ve kar uyarısı: sıcaklıklar 17 derece düşecek!

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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Konya’ya sağanak ve kar uyarısı: sıcaklıklar 17 derece düşecek!

Konya'da hafta sonu hava koşulları dramatik bir şekilde değişecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre, 23 Kasım Cumartesi günü kent genelinde sağanak yağış bekleniyor. Ertesi gün, 24 Kasım Pazar günü ise kar yağışı etkili olacak.  

Hava Sıcaklıklarında Sert Düşüş

Cumartesi ve Pazar günleri Konya'nın 31 ilçesinde hava sıcaklıklarının 17 derece birden düşeceği tahmin ediliyor. Hafta boyunca ılık seyreden hava, yerini sert soğuklara bırakacak.  

Uzmanlar, bu ani hava değişimine karşı vatandaşları uyardı:  

- Sağanak sırasında sel ve su baskınına karşı dikkatli olunmalı.  

- Kar yağışıyla birlikte yollarda oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüler tedbirli olmalı.  

- Soğuk hava dalgasına karşı hassas gruplar korunmalı ve gerekli önlemler alınmalı.  

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 17°

Yarın için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 17°

14 Kasım 2024 Pazar Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°

15 Kasım 2024 Pazartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°

16 Kasım 2024 Salı Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°.

Kışın ilk etkisini hissettireceği Konya'da, vatandaşların hava durumunu yakından takip etmesi ve gerekli tedbirleri alması önemle tavsiye ediliyor.

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