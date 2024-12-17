Konya’ya sağanak yağış uyarısı: Hafta sonu etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Konya'da 21 Aralık Cumartesi ve 22 Aralık Pazar günü sağanak yağış etkili olacak. Vatandaşlar, kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı uyarıldı.

YAĞIŞ TÜM İLÇELERDE GÖRÜLECEK

Konya'nın merkez dahil olmak üzere 31 ilçesinde hafta sonu boyunca aralıklarla devam edecek olan sağanak yağış, özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak. Cumartesi günü sabah saatlerinde başlayacağı tahmin edilen yağışların, pazar günü gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARINDA DÜŞÜŞ

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların hafta sonu boyunca mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirtiyor. Gece saatlerinde ise bazı bölgelerde hafif don olaylarının görülebileceği ifade ediliyor.

AKOM SAAT VEREREK UYARDI! KONYA'DA DON VE SİS ETKİLİ OLACAK

AKOM sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında;

"DİKKAT! Don ve Sis Uyarısı! 17 Aralık 06:00 ile 18 Aralık 06:00 saatleri arasında Konya çevresinde buzlanma ve don olayları beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde sis oluşması da öngörülüyor. Kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Soğuk hava koşullarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemle rica olunur.'' İfadelerini kullandı.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 6°

Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°

19 Aralık 2024 Perşembe Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 9°

20 Aralık 2024 Cuma Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 10°

21 Aralık 2024 Cumartesi Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

VATANDAŞLARA UYARILAR

Yetkililer, sağanak yağışın neden olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve olumsuz hava koşulları konusunda vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Özellikle düşük bölgelerde bulunan vatandaşların önlem almaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları tavsiye edildi.

Hafta sonu plan yapan vatandaşların hava koşullarını göz önünde bulundurarak hazırlıklı olmaları önemle rica edilir.

(Meltem Gürbüz)