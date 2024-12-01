Konya’ya yağmur geliyor! 2 gün 31 ilçede etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Konya genelinde 3-4 Aralık tarihlerinde etkili bir yağmur bekleniyor. Yağışların, il genelindeki 31 ilçede aralıklarla görüleceği ve bazı bölgelerde kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşlar Dikkatli Olmalı
Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için yağmurla birlikte çamur ve sel riski uyarısı yapıldı. İlçe yollarında zaman zaman su birikintileri ve kaygan zemin oluşabileceği belirtilerek sürücülerden dikkatli olmaları istendi.
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 9°
Yarın için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°
3 Aralık 2024 Salı Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°
4 Aralık 2024 Çarşamba Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°
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