Konya YHT neden kapatılıyor? TCDD bu tarihe dikkat çekti

Konya'nın ulaşım altyapısını güçlendirecek Konyaray projesi kapsamında, Selçuklu-Konya (Meram) Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı 10 Mart 2025 tarihinden itibaren 3 ay süreyle kapatılacak.

Meram Gar Neden Kapatılıyor?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konyaray projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Selçuklu-Konya YHT hattı geçici olarak hizmet dışı kalacak. Bu süre zarfında Konya Gar (İstasyon) durağı yerine Selçuklu Gar son durak olarak hizmet verecek.

Kapatılma Tarihi ve Etkilenecek Seferler

Selçuklu-Konya (Meram) YHT hattı, 10 Mart 2025 tarihinden itibaren 3 ay boyunca ulaşıma kapatılacak. Bu kapanma, Ankara-Konya, Ankara-Karaman, İstanbul-Konya ve İstanbul-Karaman YHT hatlarını kullanan yolcuları doğrudan etkileyecek. Konya Gar durağına gitmek isteyen yolcuların, Selçuklu durağında inmeleri gerekecek.

Alternatif Ulaşım Seçenekleri

TCDD, yolcuların mağdur olmaması için aşağıdaki alternatif ulaşım çözümlerini sunacak:

Ankara-Konya, Ankara-Karaman, İstanbul-Konya ve İstanbul-Karaman YHT seferlerinin kalkış/varış istasyonu Selçuklu Gar olacak.

Ankara-Karaman ve İstanbul-Karaman güzergahındaki yolcular, Konya-Karaman arasındaki seyahatlerine bölgesel trenlerle devam edecek.

Ankara ve İstanbul YHT bağlantılı Karaman yönüne giden yolcuların Selçuklu-Konya arasındaki ulaşımı otobüslerle sağlanacak.

10 ve 11 Mart tarihli Konya Mavi Ekspresi'nin kalkış/varış istasyonu Selçuklu Gar olacak ve Selçuklu-Konya arasındaki ulaşım otobüslerle yapılacak.

Çalışma Alanı

Yol yapım ve iyileştirme çalışmaları, Konya il sınırları içinde, Selçuklu-Konya (Meram) YHT hattı üzerinde yürütülecek. Bu süreç boyunca yolcuların ulaşım planlarını güncellemeleri ve alternatif seçenekleri takip etmeleri öneriliyor.

(Meltem Gürbüz)