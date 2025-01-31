Konyalılar buraya akın ediyor! Ucuz çay ve simit yoğunluğu: HEPSİ 5 LİRA!

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren Büfem, uygun fiyatlı çay ve simit satışıyla vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle öğle saatlerinde Büfem'in önünde uzun çay kuyruğu oluştu. Piyasada 10 TL'ye satılan çayın burada 5 TL'ye satılması, vatandaşlara cazip geliyor.
BÜFEM'DE EKONOMİK LEZZET
Konya Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılının Eylül ayında Kültür Park'taki nostaljik tramvayı bir kafeye dönüştürerek halkın bütçesine uygun fiyatlarla simit, çay, ayran ve su satışı yapmaya başladı.
Burada:
Simit: 5 TL
Çay: 5 TL
Ayran: 5 TL
Su: 5 TL
gibi uygun fiyatlarla satış yapılıyor. Piyasada simidin 11 TL, çayın 15 TL olduğu düşünüldüğünde, Büfem'in sunduğu fiyat avantajı Konyalılar tarafından büyük ilgi görüyor.
ÖĞRENCİLERDEN MEMURLARA HERKESİN TERCİHİ
Ekonomik fiyatlar sayesinde öğrenciler, memurlar, işçiler ve emekliler Büfem'i tercih etmeye başladı. Çay ve simit almak isteyen vatandaşlar, Tramvay Kafe'nin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Daha önce de burada simit kuyruğu oluştuğu belirtilirken, şimdi de çay kuyruğu dikkat çekti.
(Meltem Gürbüz)