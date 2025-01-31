GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konyalılar buraya akın ediyor! Ucuz çay ve simit yoğunluğu: HEPSİ 5 LİRA!

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
Konyalılar buraya akın ediyor! Ucuz çay ve simit yoğunluğu: HEPSİ 5 LİRA!

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren Büfem, uygun fiyatlı çay ve simit satışıyla vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle öğle saatlerinde Büfem'in önünde uzun çay kuyruğu oluştu. Piyasada 10 TL'ye satılan çayın burada 5 TL'ye satılması, vatandaşlara cazip geliyor.

BÜFEM'DE EKONOMİK LEZZET

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılının Eylül ayında Kültür Park'taki nostaljik tramvayı bir kafeye dönüştürerek halkın bütçesine uygun fiyatlarla simit, çay, ayran ve su satışı yapmaya başladı.

Burada:

Simit: 5 TL
Çay: 5 TL
Ayran: 5 TL
Su: 5 TL

gibi uygun fiyatlarla satış yapılıyor. Piyasada simidin 11 TL, çayın 15 TL olduğu düşünüldüğünde, Büfem'in sunduğu fiyat avantajı Konyalılar tarafından büyük ilgi görüyor.

ÖĞRENCİLERDEN MEMURLARA HERKESİN TERCİHİ

Ekonomik fiyatlar sayesinde öğrenciler, memurlar, işçiler ve emekliler Büfem'i tercih etmeye başladı. Çay ve simit almak isteyen vatandaşlar, Tramvay Kafe'nin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Daha önce de burada simit kuyruğu oluştuğu belirtilirken, şimdi de çay kuyruğu dikkat çekti.

(Meltem Gürbüz)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER