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Konyalılar dikkat! Bu saat aralığında duyulacak: TELAŞA KAPILMAYIN!

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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Konyalılar dikkat! Bu saat aralığında duyulacak: TELAŞA KAPILMAYIN!

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 24-25 Aralık 2024 tarihlerinde 11:00-19:00 saatleri arasında Tuz Sahası bölgesinde denetleme faaliyeti kapsamında ses üstü uçuşlar gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar uyarıldı

Açıklamada, planlı denetleme faaliyeti kapsamında yapılacak uçuşların yaratabileceği ses nedeniyle vatandaşların tedirgin olmamaları istendi.

İşte o açıklama;

"Konya' da bulunan 3. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılacak denetleme faaliyeti kapsamında, 24-25 Aralık 2024 tarihleri arasında " Tuz Sahası" bölgesinde ses üstü uçuşlar gerçekleştirilecektir. Herhangi bir terirginlik ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur." ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, ses üstü uçuşların planlı ve denetleme amaçlı olduğunu vurgulayarak, vatandaşların konuyla ilgili anlayış göstermelerini beklediklerini ifade etti.

Sonik Patlama nedir?

Sonik patlama, bir nesne havada ses hızından daha hızlı hareket ettiğinde oluşan şok dalgalarıyla ilişkilendirilen sestir. Sonik patlamalar, insan kulağına bir patlama ya da gök gürlemesi gibi gelen, muazzam miktarlarda ses enerjisi üretir. Ateşlenen bir merminin patlama sesi veya bir kamçının sesi küçük sonik patlamalar olarak sayılabilir.

Büyük süpersonik uçaklardan kaynaklanan sonik patlamalar özellikle gürültülü ve ürkütücü olabilir, insanları uyandırabilir ve bazı yapılarda küçük hasara neden olabilir.

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