Konyalılar dikkat! Bu tarih aralığında duyulacak: TELAŞA KAPILMAYIN!

Konya'da belirli tarihler arasında duyulacak patlama sesleriyle ilgili Konya Valiliği tarafından açıklama yapıldı.
"PATLAMA SESLERİ DUYULABİLİR"
Valilikten yapılan açıklamada, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından gerçekleştirilecek eğitim uçuşları nedeniyle ses üstü hızlara ulaşılabileceği ve buna bağlı olarak patlama benzeri seslerin duyulabileceği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"23 Aralık 2024 - 14 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen F-16/F-4E 2020 Silah ve Taktikler Öğretmeni/Subayı Kursu (SİLTAK) kapsamında F-16 uçakları, harekât ortamında çok uçaklı icra edilecek görevlerde kullanılacaktır. 27 Ocak 2025 - 14 Şubat 2025 tarihleri arasında ise Konya, Aksaray ve Nevşehir hava sahasında gerçekleştirilecek uçuşlar sırasında ses üstü hıza ulaşılması nedeniyle patlama benzeri sesler duyulabilecektir. Vatandaşlarımızın endişeye kapılmamaları için kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Yetkililer, belirtilen tarihlerde duyulabilecek seslerin normal bir eğitim faaliyeti kapsamında olduğunu vurguladı.
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