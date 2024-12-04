Konyalılar dikkat! Kuvvetli rüzgar ve sis uyarısı geldi

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 5 Aralık Perşembe günü (yarın) Konya'da parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını, gece ve sabah saatlerinde ise yoğun pus ve sisin etkili olacağını açıkladı.
Güney yönlerden esmesi beklenen rüzgarın hafif ve ara sıra orta kuvvette olacağı belirtildi.
AKOM paylaşımında;
"DİKKAT! Kuvvetli Rüzgar ve Puslu Hava
5 Aralık Perşembe günü Konya genelinde parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli bir hava beklenmektedir. Güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar etkili olacaktır.
Vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları önemle rica olunur.'' ifadeleri kullanıldı.
İşte o paylaşım;
Yetkililer, özellikle trafikte ve açık alanlarda bulunacak vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
Vatandaşların günlük planlarını yaparken bu hava koşullarını dikkate almaları öneriliyor.
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°
Yarın için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 10°
6 Aralık 2024 Cuma Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°
7 Aralık 2024 Cumartesi Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°
8 Aralık 2024 Pazar Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu