Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem! Minik Rümeysa o anları böyle anlattı

Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi ve bölgedeki halk arasında korkuya neden oldu. İlk belirlemelere göre 4 binada hasar oluştu, ancak can kaybı bildirilmedi. Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi.
Deprem sırasındaki korku dolu anları yaşayanlardan biri de Malatya'da ikamet eden minik Rümeysa oldu. Sevimli hareketleriyle o anları babasına anlatan Rümeysa mimikleriyle de gülümsetti.
İŞTE O ANLAR;