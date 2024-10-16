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Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem! Minik Rümeysa o anları böyle anlattı

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem! Minik Rümeysa o anları böyle anlattı
Malatya’nın Kale ilçesi merkezli, 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle 4 binada hasar oluştu. Malatya’da yaşayan minik Rümeysa ise babasına depremin nasıl olduğunu anlattı. İşte o anlar..

Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi ve bölgedeki halk arasında korkuya neden oldu. İlk belirlemelere göre 4 binada hasar oluştu, ancak can kaybı bildirilmedi. Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi.

Deprem sırasındaki korku dolu anları yaşayanlardan biri de Malatya'da ikamet eden minik Rümeysa oldu. Sevimli hareketleriyle o anları babasına anlatan Rümeysa mimikleriyle de gülümsetti.

İŞTE O ANLAR;

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