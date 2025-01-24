Meteoroloji’den Konya’ya sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, 25 Ocak Cumartesi günü Konya'nın güneybatısında, özellikle Konya-Antalya karayolu ve 1400 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Yetkililer, kuvvetli kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Özellikle bu bölgelerde seyahat edeceklerin, zincir, çekme halatı gibi kış koşullarına uygun ekipmanlarını yanlarında bulundurmaları önemle vurgulandı.
Kuvvetli kar yağışının bölgedeki ulaşımı olumsuz etkileme ihtimaline karşı, vatandaşların güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önerildi.
Konya yeni haftaya nasıl bir hava durumu ile başlayacak?
Yeni haftaya sisli bir hava ile başlayacak olan Konya'da sürücülerin dikkatli olması, görüş mesafesinin azalabileceği uyarısı yapıldı. Hafta boyunca etkisini gösterecek olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle vatandaşların günlük planlarını hava durumunu dikkate alarak yapmaları tavsiye edildi.