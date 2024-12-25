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METEOROLOJİ TARİH VERDİ! Konya’ya kar geliyor: 31 ilçede etkili olacak

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
METEOROLOJİ TARİH VERDİ! Konya’ya kar geliyor: 31 ilçede etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Konya'da 29 Aralık Pazar günü yağışlı hava etkisini gösterecek. Pazar günü başlayan yağmur, 30 Aralık Pazartesi günü yerini kar yağışına bırakacak.

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KONYA'YA KAR GELİYOR

Kar yağışının, Konya genelinde 31 ilçede etkili olması beklenirken, özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Yetkililer, vatandaşları kış şartlarına karşı dikkatli olmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet etti.

30 Aralık Pazartesi

KONYA'DA HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

Önümüzdeki günlerde kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği ve don olaylarının görülebileceği belirtiliyor. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Konya'da kar yağışının hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 10°

Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°

 27 Aralık 2024 Cuma Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 5°

28 Aralık 2024 Cumartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°

29 Aralık 2024 Pazar Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

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26 ARALIK PERŞEMBE KONYA HAVA DURUMU

26 Aralık Perşembe

27 ARALIK CUMA KONYA HAVA DURUMU

27 Aralık Cuma

28 ARALIK CUMARTESİ KONYA HAVA DURUMU

28 Aralık Cumartesi

29 ARALIK PAZAR KONYA HAVA DURUMU

29 Aralık Pazar

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