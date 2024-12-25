METEOROLOJİ TARİH VERDİ! Konya’ya kar geliyor: 31 ilçede etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Konya'da 29 Aralık Pazar günü yağışlı hava etkisini gösterecek. Pazar günü başlayan yağmur, 30 Aralık Pazartesi günü yerini kar yağışına bırakacak.
KONYA'YA KAR GELİYOR
Kar yağışının, Konya genelinde 31 ilçede etkili olması beklenirken, özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Yetkililer, vatandaşları kış şartlarına karşı dikkatli olmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet etti.
KONYA'DA HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK
Önümüzdeki günlerde kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği ve don olaylarının görülebileceği belirtiliyor. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.
Konya'da kar yağışının hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 10°
Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°
27 Aralık 2024 Cuma Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 5°
28 Aralık 2024 Cumartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°
29 Aralık 2024 Pazar Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
26 ARALIK PERŞEMBE KONYA HAVA DURUMU
27 ARALIK CUMA KONYA HAVA DURUMU
28 ARALIK CUMARTESİ KONYA HAVA DURUMU
29 ARALIK PAZAR KONYA HAVA DURUMU