Meteoroloji verileri açıkladı! Konya’ya sağanak ve karla karışık yağmur geliyor

Konya'da hava koşulları değişiyor. Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? İşte Konya hava durumu
KONYA'YA KAR GELİYOR
Konya genelinde bugün (15 Aralık Pazar) sağanak yağış bekleniyor.
Meteorolojiden alınan bilgilere göre, kent merkezi dahil 31 ilçede etkili olacak sağanak yağışın ardından 16 Aralık Pazartesi günü ise karla karışık yağmur görülecek.
KONYA'DA SICAKLIK DÜŞÜYOR
Hava durumu tahminlerine göre, sıcaklıkların hafta başında düşüşe geçeceği belirtiliyor.
Uzmanlar, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olabileceğini ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
TEDBİR ALIN!
Vatandaşların yağış nedeniyle oluşabilecek ani su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istenirken, yetkililer kış şartlarına uygun hazırlıkların yapılması konusunda uyarıda bulundu.
Konya'da kış koşullarının kendini hissettirdiği bu günlerde, soğuk hava dalgasının hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°
Yarın için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°
17 Aralık 2024 Salı Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 4°
18 Aralık 2024 Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°.
(Meltem Gürbüz)