PANKOBİRLİK Başkanı Erkoyuncu’dan Tarım Bakanı’na ziyaret

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldi. Görüşmede, tarım sektörü ve üreticilerin beklentileri ele alındı.
Tarımın geleceği masaya yatırıldı
Bakanlık makamında gerçekleşen görüşmede, tarım sektöründeki güncel gelişmeler, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Erkoyuncu, üreticilere yönelik destekler konusunda önemli istişarelerde bulunulduğunu belirtti.
Destekler ve iş birliği devam edecek
Bakan Yumaklı'nın, üreticilerin yanında olmaya devam ettiğini vurgulayan Erkoyuncu, tarım sektörünün daha güçlü hale getirilmesi için ortak çalışmaların süreceğini ifade etti. Görüşme sonunda Erkoyuncu, samimi ev sahipliği ve tarıma verdiği destekler için Bakan Yumaklı'ya teşekkür etti.
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