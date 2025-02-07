Sahte içki operasyonunda Konya ve Düzce’den getirilen 62 Ton ele geçirildi

Ankara Valisi Vasip Şahin, il genelinde kaçak alkol tüketimi nedeniyle 33 kişinin vefat ettiğini ve sahte alkollü içki üreten 13 kişinin tutuklandığını söyledi. Çalışmalar sonucunda yaklaşık 102 etil ve metil alkol ele geçirildi. Bunların 62 tonu il dışındaki Düzce ve Konya’dan ele geçirildi. İşte detaylar..

Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ ilçesinde hizmete giren Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliği'nin açılışında konuştu. Başkent'te huzur ve güven ortamının sağlanması için aralıksız çalıştıklarını kaydeden Vali Şahin, "İlimizde her geçen gün suç ve suçlularla mücadele çalışmalarımız daha da hızlanıyor ve etkin bir şekilde devam ediyor. Güvenlik kuvvetlerimiz ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Ankara'da da halkın yanında olmaya ve onların huzur ve güvenliği için aralıksız ve fedakarca çalışmaya devam edecektir" dedi.

"Ocak ayında aranması bulunan 5 bin 152 kişi yakalandı"

Ocak ayında güvenlik güçlerince icra edilen çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Şahin, aranması bulunan 5 binden fazla kişinin yakalandığını belirterek, "Aranan şahıslara yönelik 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 28 kişi, 10 ila 20 yıl hapis cezasıyla aranan 74 kişi, 5 ila 10 yıl arası hapis cezasıyla aranan 190, 5 yıla kadar hapis cezasıyla aranan bin 635 ve ifadeye yönelik aranan 325 kişi olmak üzere toplam 5 bin 152 kişi güvenlik birimlerimizce yakalanmıştır" dedi.

"136 düzensiz göçmen ilgili kurumlara teslim edilmiştir"

Yasa dışı göçe karşı yapılan operasyonla ilgili konuşan Vali Şahin, "Düzensiz göçle mücadelede geçtiğimiz ayda 8 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 4 kişi tutuklanırken, 4 araca da el konulmuştur. Tespit edilen 136 düzensiz göçmen de ilgili kurumlara teslim edilmiştir" diye konuştu.

"Yapılan çalışmalar çerçevesinde de 3 organize suç çetesi çökertilmiştir"

Ocak ayında 3 organize suç çetesinin çökertildiğini belirten Vali Şahin, "Organize suçlarla mücadelede ise geçtiğimiz ay 4 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda 45 kişi gözaltına alınmıştır. Şüphelilerden 21'i tutuklanmış, diğerleri hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Yapılan çalışmalar çerçevesinde de 3 organize suç çetesi çökertilmiştir" dedi.

"Zehir tacirlerine yönelik 296 operasyon gerçekleştirildi"

Uyuşturucu operasyonlarında bir ayda 47 kiloyu aşkın yasaklı madde ele geçirdiklerini dile getiren Vali Şahin, "Narkotik suçlarla mücadelemiz de aralıksız devam ediyor. Zehir tacirlerine yönelik 296 operasyon gerçekleştirildi. 690 kişi gözaltına alınmıştır, bunların 283'ü tutuklanmıştır. Operasyonlarda 47 kilo 200 gram uyuşturucu, 532 bin 665 adet de sentetik uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Terör örgütlerine yapılan 16 operasyonda 11 kişi tutuklandı"

Terörle mücadele konusuna da değinen Vali Şahin, "Terör örgütlerine yönelik geçen ay yapılan 16 operasyonda 106 kişi gözaltına alınmış ve bunlardan 11'i tutuklanıp, 31'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" dedi.

"Ankara'da 40 tona yakın etil ve metil alkol ele geçirildi"

Sahte alkol operasyonlarıyla ilgili verileri de paylaşan Vali Şahin, "Son günlerde ilimizde sahte alkole bağlı olarak ciddi ölüm olayları yaşanmaktadır. Bu konuyla mücadelede kolluk kuvvetlerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını devam ettiriyor. Gıda denetim birimlerimiz de kendilerine yardımcı oluyor. Bu çalışmalar sonucunda yaklaşık 102 etil ve metil alkol ele geçirilmiştir. Bunların 62 tonu ilimiz dışındaki Düzce ve Konya'dan ele geçirildi. Ankara'da 40 tona yakın etil ve metil alkol ele geçirildi" şeklinde konuştu.

"Sahte alkol kullanıma bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etti, 13 kişi tutuklandı"

Son zamanlarda sahte alkollü içkiden 33 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Vali Şahin, "Sahte alkol kullanıma bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etti, 20 kişi de hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedavi altında. Kaçak alkol üretimi ve satışı yapan 32 kişiye işlem yapıldı ve bunların 13'ü tutuklandı. 17 şüpheli ise tutuklanma talebiyle sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verdi.

"Vatandaşlarımıza daha hızlı ve güvenli bir hizmet sunmayı hedefliyoruz"

Törende konuşan Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ise,

"Vatandaşlarımıza daha etkin polislik hizmeti sunabilmek için Ankara Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği'nin katkılarıyla içinde bulunduğumuz bu binanın tadilatı kısa sürede tamamlanarak birimlerimizin hizmetine sunulmuştur. Edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda çalışma alanlarımızı çağın gereklerine uygun şekilde geliştiriyor ve modernleştiriyoruz. Ankara'nın nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçelerimizden biri olan Altındağ'da yaşayan vatandaşlarımıza daha hızlı ve güvenli bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda polis merkezimiz sorumluluk alanında 3 mahallede yaşayan yaklaşık 30 bin kişiye hizmet verecektir" dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Vali Şahin ve İl Emniyet Müdürü Dinç'in konuşmaları ile devam etti. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle süren tören, açılış kurdelasının kesilmesiyle tamamlandı. Programda Vali Şahin ile İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in yanı sıra, Ankara İl Jandarma Komutanı Recep Yalçınkaya, emniyet şube müdürleri, amirleri ve personel ile şehit yakınları yer aldı.

Kaynak: İHA