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TCDD DUYURDU! Konya hızlı tren seferleri durduruluyor! Bu tarih aralığında çalışmayacak

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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TCDD DUYURDU! Konya hızlı tren seferleri durduruluyor! Bu tarih aralığında çalışmayacak

Konya'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 10-12 Mart 2025 tarihleri arasında Meram YHT Garı geçici olarak hizmete kapatılacak. Bu süreçte yolcuların Selçuklu YHT Garı'nı kullanmaları gerekecek.

YHT Yolcuları Selçuklu Garı'na Yönlendirilecek

TCDD tarafından yapılan açıklamada, Selçuklu-Konya arasında planlanan tüm tren seferlerinin geçici olarak durdurulacağı bildirildi. YHT yolcuları Selçuklu YHT Garı'ndan hizmet alırken, yük trenleri ve Konya Mavi Treni geçici bağlantı hattına yönlendirilecek.

Yeni Hat Düzenlemeleri Başladı

Yapılacak çalışmalar kapsamında, YHT Hat-2 ile Konvansiyonel Hat-3 arasında geçici bir bağlantı oluşturulacak. Ayrıca, Konya Gar içindeki Hat-5 ve Hat-6 arasındaki M12 makası kaldırılacak ve Konvansiyonel Hat-3'ün uzatılması tamamlanacak.

Yetkililer, seferlerin düzenli bir şekilde devam etmesi için tüm önlemlerin alındığını belirterek yolcuların seyahat planlarını bu değişikliğe göre yapmaları gerektiğini vurguladı.

İşte o duyuru:

  • #konya yht

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